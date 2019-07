Ufficiale: Piovaccari resta in Spagna e si trasferisce al Rayo Vallecano

L’attacante italiano Federico Piovaccari, dopo aver messo a segno 7 reti in 24 presenze con il Cordoba, si trasferisce al Rayo Vallecano. Per il 34enne ex Steaua Bucarest accordo di un anno con il suo nuovo club. Il calciatore è stato annunciato dalla sua nuova squadra con un tweet.

Foto: Diario Cordoba