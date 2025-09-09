Ufficiale: Pintus rinnova con il Cagliari fino al 2029

09/09/2025 | 21:08:57

Pintus rinnova con il Cagliari fino al 2029, la nota ufficiale del club isolano: “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale del calciatore Nicola Pintus, che ha firmato un nuovo accordo sino al 30 giugno 2029. Difensore centrale nato a Cagliari nel 2005, ha legato al rossoblù tutto il suo percorso calcistico, dall’Attività di base sino all’approdo nel Settore Giovanile e la trafila nelle varie categorie nazionali. Pintus ha compiuto anno dopo anno un cammino di crescita che lo ha portato a diventare un punto di riferimento dell’Under 20, con cui ha totalizzato 68 presenze e vinto la Coppa Italia di categoria il 9 aprile 2025 a Milano nella finalissima contro il Milan (3-0). Capacità di lettura, sviluppo fisico e atletico proprio di un giovane che si affaccia al professionismo, un lavoro quotidiano insieme agli staff tecnici del vivaio e della Prima squadra che hanno avuto come indimenticabile ed emozionante step quello dell’esordio in Serie A, avvenuto il 18 maggio scorso in Cagliari-Venezia (3-0). “Per ogni calciatore è qualcosa di straordinario, per chi come me è figlio di Cagliari esordire in Serie A in rossoblù è qualcosa di magico, forse era troppo persino sognarlo”. Così parlava Nicola, a caldo, dopo quella magica serata all’Unipol Domus, a corredo della sua ottima stagione. Destro naturale, si distingue per fisicità e senso della posizione, caratteristiche in evoluzione che hanno convinto il Club e la nuova guida tecnica della Prima squadra a investire ancora sul futuro. Identità rossoblù, passione e orgoglio di rappresentare i colori della propria città: Nicola Pintus incarna i valori del Club e l’attaccamento di chi è nato e cresciuto con l’ambizione di vestire la maglia del Cagliari. Complimenti per questo nuovo traguardo, avanti insieme Nicola!”

FOTO: Sito Cagliari