Ufficiale: Pinsoglio-Juventus, rinnovo fino al 2027

26/02/2026 | 13:41:22

La Juventus ha annunciato il rinnovo di Carlo Pinsoglio per un’altra stagione, nuova scadenza 30 giugno 2027. In una nota ufficiale, tra l’altro, si scrive che “quello tra Pinso e il nostro Club è un legame indissolubile, iniziato anni fa nel Settore Giovanile e consolidatosi con il suo ritorno in bianconero nel 2017, dopo sette anni in giro per l’Italia a difendere la porta di diverse squadre. Il suo obiettivo, però, è sempre stato uno: tornare, un giorno, a casa, per continuare a onorare i nostri colori. E così è stato”. La Juve conclude sottolineando che “siamo felice di sapere che il suo carisma continuerà a essere una costante in ogni allenamento e in ogni partita”.

Foto: XJuventus