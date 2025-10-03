Ufficiale: Pineto, ingaggiato il difensore Frare

03/10/2025 | 15:45:38

Il Pineto Calcio è lieto di annunciare l’arrivo in biancazzurro di Domenico Frare, difensore centrale classe 1996. Cresciuto nelle giovanili del Parma, vanta oltre 200 presenze tra Serie B e Serie C con le maglie di Tuttocuoio, Pontedera, Cittadella e, da ultimo, Triestina. Giocatore di grande esperienza e affidabilità, Frare ha sottoscritto un contratto triennale fino al 30 Giugno 2028 e sarà subito a disposizione dello staff tecnico.

Foto: logo Pineto