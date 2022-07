Ufficiale: Pietro Iemmello resta al Catanzaro

Il Catanzaro acquista Pietro Iemmello dal Frosinone. La squadra calabra dunque riscatta l’attaccante ex Sassuolo tra le altre per avere peso e gol in avanti. L’annuncio è arrivato direttamente dal sito del Frosinone che annuncia la cessione a titolo definitivo del calciatore al Catanzaro.

✍️ Iemmello al Catanzaro 👉🏻 https://t.co/ejYSMQFlkX 💪🏻 In bocca al lupo Pietro pic.twitter.com/b2Xu6dlWam — Frosinone Calcio (@Frosinone1928) July 8, 2022

Foto: Twitter Frosinone