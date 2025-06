Ufficiale: Pierre Sage nuovo allenatore del Lens

02/06/2025 | 22:45:31

Il Lens ha annunciato il nuovo allenatore. Si tratta di Pierre Sage.

Questa la nota ufficiale: “Il Racing Club Lens è lieto di annunciare la nomina di Pierre Sage ad allenatore della prima squadra. Tecnico astuto e metodico, uomo di campo e appassionato di calcio, il tattico originario del Giura ha firmato con l’Artois fino al 2028. Discrezione, impegno, umiltà… Passato dal calcio dilettantistico all’élite del calcio francese in pochi anni, Pierre Sage ha costruito la sua carriera a sua immagine. Abile tattico e rinomato allenatore in Francia, il nativo del Giura ha ricoperto diversi incarichi sportivi e organizzativi che hanno plasmato il suo profilo completo. L’allenatore tornerà a bordo campo con il Racing. Noto per la sua capacità di comunicare le idee, la sua capacità di unire la squadra e la sua voglia di giocare un calcio propositivo, Pierre Sage è il titolare della squadra del Lens. Potrà contare in particolare su Jamal Alioui, che in precedenza lo aveva supportato all’Olympique Lione”.

Benjamin Parrot, Direttore Generale del Lens, ha dichiarato: “Siamo molto lieti di ufficializzare l’arrivo di Pierre Sage alla guida della prima squadra. Questa nomina segna una tappa importante per il club e ci permette di guardare con ambizione e umiltà alla realizzazione del nostro progetto. Dopo un processo di selezione rigoroso e strutturato, guidato da Jean-Louis, la scelta di Pierre è stata naturale. Sia a livello sportivo che umano, incarna pienamente il DNA del Racing Club de Lens. I suoi elevati standard, la sua capacità di unire, il suo senso del lavoro di squadra e la sua visione dell’allenamento sono perfettamente in linea con i valori che ci guidano: lavoro, impegno, umiltà e trasmissione. Gli diamo il benvenuto e siamo convinti che saprà portare avanti i valori del Racing”.

Jean-Louis Leca, Direttore Sportivo, ha poi affermato: “L’arrivo di Pierre Sage segna la prima pietra del progetto sportivo che vogliamo costruire negli anni a venire. Sono molto felice di iniziare questa collaborazione al suo fianco. Fin dall’inizio, siamo stati convinti dalla sua visione del gioco, dalla sua metodologia di lavoro e dalla sua capacità di unire le forze attorno a un progetto chiaro e ambizioso. Pierre incarna un approccio al calcio basato sulla gestione incentrata sull’uomo, sul desiderio di offrire un gioco offensivo e pragmatico, sul controllo collettivo della palla e su una vera capacità di trasmettere le sue conoscenze. Le qualità che lo caratterizzano sono pienamente in linea con l’identità del Racing Club de Lens. Sono convinto che saprà far crescere la squadra rimanendo fedele ai valori che sono l’anima del nostro club”.

Foto: X Lens