Ufficiale: Pierluigi Carta è il nuovo direttore sportivo del Cagliari

Dopo la presentazione in mattinata di Eusebio Di Francesco come nuovo allenatore del Cagliari, il club sardo ha ufficializzato l’arrivo di Pierluigi Carta come nuovo direttore sportivo. Per il nuovo ds rossoblu, l’intera area sportiva dalla prima squadra al settore giovanile. Questa la nota del Cagliari che attraverso il sito ufficiale promuove Carta: “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver affidato l’incarico di Direttore sportivo a Pierluigi Carta. Da Direttore sportivo sarà chiamato a guidare un nuovo progetto tecnico, occupandosi sia della prima squadra che del Settore giovanile. Un lavoro di team: in questo sarà coadiuvato infatti da Andrea Cossu, primo collaboratore del Direttore sportivo, che avrà una supervisione su tutte le acquisizioni effettuate dal Club; e da Roberto Colombo, che gestirà il monitoraggio di tutti i rossoblù in prestito e si occuperà della gestione delle relazioni internazionali.”

Foto: sito ufficiale Cagliari