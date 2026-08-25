Ufficiale: Pieraccini nuovo giocatore della Salernitana
25/08/2026 | 12:00:55
Pieraccini nuovo giocatore della Salernitana, arriva dal Cesena. Il comunicato ufficiale del club: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Cesena FC per il trasferimento del difensore Simone Pieraccini. Il calciatore classe 2004 approda in granata a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con diritto di opzione e ha scelto di indossare la maglia numero 73. Benvenuto a Salerno, Simone!”
foto sito salernitana