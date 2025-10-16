Ufficiale: Pickford rinnova con l’Everton fino al 2029

16/10/2025 | 22:08:54

L’Everton ha annunciato il rinnovo di Pickford fino al 2029: “Il numero 1 dell’Everton e dell’Inghilterra Jordan Pickford ha firmato un nuovo contratto quadriennale per estendere il suo lungo periodo di servizio presso il Club fino alla fine di giugno 2029. Il portiere 31enne è stato una figura chiave per il club e la nazionale, collezionando 326 presenze con i Toffees da quando, nell’estate del 2017, è arrivato dal Sunderland, stabilendo un record britannico per un portiere. Ha inoltre collezionato tutte le sue 80 presenze con la nazionale inglese mentre era all’Everton, stabilendo di recente un nuovo record, tuttora in corso, di nove clean sheet consecutive per i Three Lions, senza subire gol a livello internazionale per più di un anno. Dopo aver nuovamente impegnato il suo futuro a lungo termine con l’Everton, un accordo che porterà il suo mandato nel Merseyside a 12 anni, Pickford afferma che il suo obiettivo è quello di aiutare il Club a tornare alle competizioni europee. “Sono felicissimo”, ha detto a evertontv . “Felice di esserci riuscito: sono due anni in più, quindi quattro anni in totale. Sono al settimo cielo e mi dà l’opportunità di costruire una storia per me stesso qui, andare avanti e portare questo Club dove vogliamo arrivare. “L’Everton è una squadra davvero speciale per me. Venire dal Sunderland da ragazzino e crescere qui è stato un periodo speciale per me e la mia famiglia. Penso che tutti abbiano visto i miei cambiamenti e come sono cresciuto nel tempo, ma sono ancora quel ragazzo a cui piace tenere la palla fuori dalla rete. È stato l’Everton ad aiutarmi a crescere e anche io ho lavorato duramente. Per me è sempre stata una scelta naturale, grazie ai fan e alla passione: è impareggiabile e mi dà tanto. Finora è stato un viaggio grandioso”.

FOTO: X Everton