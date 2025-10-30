Ufficiale: Picerno, tesserato Gemignani

30/10/2025 | 18:16:16

L’AZ Picerno comunica di aver tesserato Andrea Gemignani, classe 1996, difensore esterno ambidestro, svincolato dopo l’ultima stagione disputata con la Lucchese, con cui ha collezionato 32 presenze e 3 reti nel campionato di Serie C 2024/25. Cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, Gemignani ha maturato un’ampia esperienza tra i professionisti vestendo, nel corso della carriera, le maglie di Pontedera, Gavorrano, Sambenedettese, Alessandria, Livorno, Seregno e Arzignano. In passato ha fatto parte anche delle selezioni giovanili azzurre Under 18 e Under 19. Benvenuto a Picerno Andrea!”.

E sempre ai canali ufficiali del club, hanno fatto seguito le parole del Direttore Generale del club Vincenzo Greco: “Andrea è un profilo di spessore, che conosce bene la categoria e porta con sé esperienza, affidabilità, spirito di lavoro e grandi motivazioni. Le qualità di Andrea e la grande voglia di ritornare in campo daranno un contributo importante al gruppo e al percorso che stiamo costruendo.

Foto: logo Picerno