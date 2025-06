Ufficiale: Picerno, risoluzione del contratto con mister Tomei

20/06/2025 | 15:21:44

Francesco Tomei e il Picerno hanno ufficializzato la propria separazione.

Lo ha annunciato lo stesso club rossoblù tramite i propri canali. Di seguito il comunicato ufficiale: “L’AZ Picerno comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con mister Francesco Tomei. Una decisione presa di comune accordo e nel segno della piena stima reciproca, al termine di un percorso condiviso che ha visto mister Tomei lavorare con professionalità, dedizione e spirito di squadra. La società ringrazia il mister per l’impegno profuso e gli augura le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della sua carriera. In bocca al lupo, mister!”.

Foto: logo Picerno