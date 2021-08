Ufficiale: Picerno, per la porta ecco Viscovo

Colpo per la porta messo a segno dal Picerno, che ha ingaggiato Aniello Viscovo, classe 1999 con un passato al Crotone. Ecco il comunicato del club lucano:

“Giovane ma già con una importante esperienza. Aniello Viscovo, portiere classe 1999, è un nuovo calciatore della Leonessa. Il calciatore ha firmato per la società rossoblù dopo la trattativa portata avanti e conclusa positivamente dal Direttore Generale Vincenzo Greco. Nelle ultime due stagioni Viscovo ha indossato la maglia dell’Alma Juventus Fano in Serie C, con 47 presenze all’attivo. In precedenza con l’Avellino, tra i professionisti con la Vibonese e in Serie A con il Crotone, dove ha giocato per altre tre stagioni ed è cresciuto nel settore giovanile. Ad Aniello il benvenuto in rossoblù da parte del Presidente Curcio e del DG Greco!”.

Foto: Instagram Picerno