Ufficiale: Picerno, Maselli rinnova fino al 2028

10/06/2026 | 18:36:04

L’AZ Picerno ha annunciato il prolungamento fino al 2028 del contratto del centrocampista Sergio Maselli.

Questo il comunicato:

“L’AZ Picerno rende noto di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Sergio Maselli per il prolungamento del contratto che lo legherà ai colori rossoblù fino al 30 giugno 2028.

Queste le parole del Direttore Generale Vincenzo Greco:

“Sergio è un calciatore nel quale crediamo molto. Anche nei momenti più complicati quest’anno ha dimostrato serietà, dedizione e senso di appartenenza. Questo rinnovo è la naturale conseguenza della fiducia che riponiamo nelle sue qualità e della volontà condivisa di continuare insieme il nostro percorso.”

L’AZ Picerno augura a Sergio Maselli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua avventura in rossoblù”.

Foto: sito Picerno