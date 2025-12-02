Ufficiale: Picerno, ingaggiato Gabriele Bellodi

02/12/2025 | 13:50:48

L’AZ Picerno ha annunciato l’ingaggio del difensore classe 2000 Gabriele Bellodi.

Questo il comunicato del club:

“L’AZ Picerno è lieta di annunciare l’ingaggio di Gabriele Bellodi, centrale difensivo classe 2000, il quale ha sottoscritto un contratto con scadenza 30 giugno 2028.

Bellodi, nato a Mantova, ha maturato significative esperienze tra i professionisti: cresciuto nel settore giovanile del AC Milan, ha vestito le maglie di Olbia Calcio 1905, FC Crotone, US Alessandria Calcio 1912 e, nelle ultime stagioni, di AC Rimini.

Un profilo con tante presenze in serie C e una lunga gavetta: Bellodi ha affrontato con continuità campionati di Serie C e Serie B, affinando doti difensive, senso della posizione e capacità di interpretare il ruolo anche sotto pressione.

Il DG Vincenzo Greco:

‘Accogliamo Gabriele con fiducia e convinzione.

La sua esperienza già maturata lo rendono un elemento di sicuro valore per la nostra difesa. Siamo certi che con impegno, umiltà e voglia di crescere possa inserirsi rapidamente nel nostro progetto, contribuendo ad ottenere risultati utili per migliorare il nostro cammino verso la salvezza’.

Benvenuto a Picerno Gabriele!”.