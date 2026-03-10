Ufficiale: Picerno, in panchina torna De Luca

10/03/2026 | 18:50:07

L’AZ Picerno comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Claudio De Luca. Per il tecnico si tratta di un ritorno sulla panchina rossoblù dopo l’esperienza della prima parte della stagione in corso. Mister De Luca sarà a Picerno già in giornata e da domani dirigerà il primo allenamento alla guida della squadra. La società rivolge al tecnico un augurio di buon lavoro, con l’auspicio di proseguire insieme il percorso sportivo con rinnovato entusiasmo e determinazione.

Foto: logo Picerno