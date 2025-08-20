Ufficiale: Picerno, in attacco torna Santaniello

20/08/2025 | 21:50:23

L’AZ Picerno è felice di annunciare il gradito ritorno dell’attaccante Emmanuele Santaniello, fresco di svincolo dal Foggia. Per il classe 1990 si tratta di un rientro che profuma di storia e identità: con la maglia rossoblù ha già collezionato 58 presenze ufficiali, 24 reti e 6 assist, diventando un punto di riferimento tecnico ed emotivo per squadra, tifosi e città. Il suo rientro arricchisce il reparto offensivo con un profilo tecnico solido, capace di unire profondità, lavoro per la squadra, e allo stesso tempo di integrare con naturalezza un gruppo già animato da entusiasmo e qualità, contribuendo con la forza dell’esperienza a consolidare dinamiche di campo e di spogliatoio”.

Foto: logo Picerno