Ufficiale: Picerno, esonerato Bertotto. Panchina ad interim a Di Dio

10/03/2026 | 11:22:06

“L’AZ Picerno comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra Valerio Bertotto e l’allenatore in seconda Claudio Bazeu. La società desidera ringraziare mister Bertotto e il suo collaboratore per il lavoro svolto con professionalità e dedizione nel corso della loro esperienza sulla panchina rossoblù, augurando ad entrambi le migliori fortune professionali e personali. La conduzione tecnica della prima squadra è affidata momentaneamente a Guido Di Deo”.

Foto: instagram personale