Ufficiale: Picerno, dalla Turris arriva Vacca

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Picerno ha comunicato l’arrivo di Raffaele Vacca, centrocampista classe 1991 proveniente dalla Turris. “La società AZ Picerno Srl rende noto di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista Raffaele Vacca, che per la prossima stagione vestirà la maglia rossoblù in Lega Pro. Nato a Napoli nel 1991, è reduce dal campionato giocato con la Turris, dove ha collezionato 33 presenze condite da 11 reti. Vacca è un centrocampista d’inserimento, che prima di approdare alla Turris ha vinto il campionato di Serie D con la Vibonese, dove nella stagione 2017/2018 collezionò 29 presenze e 5 reti. Vacca si è legato all’AZ Picerno dopo l’accordo trovato con la Società, nella persone del direttore generale Enzo Mitro e del procuratore del calciatore, Sasà Buonomo. La Società esprime grande soddisfazione per l’accordo raggiunto con il calciatore.”.