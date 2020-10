Ufficiale: Piacenza, firma lo svincolato Maritato

Attraverso una nota ufficiale, il Piacenza comunica di aver raggiunto un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del giocatore Piergiuseppe Maritato.

Attaccante forte fisicamente, classe 1989, ha collezionato quasi 200 presenze tra i professionisti. Dopo la stagione d’esordio con la maglia del Gallipoli, nella serie cadetta, ha vestito anche la maglia del Vicenza. Ha militato, tra le altre in serie C, nelle fila di Como, Südtirol, Lucchese, Livorno, Modena e Renate.

Il giocatore è già a disposizione di Mister Vincenzo Manzo e del suo staff.

Foto: Twitter Piacenza