Ufficiale: Pezzolano è il nuovo allenatore del Watford

14/05/2025 | 12:09:48

Il Watford, club di proprietà di Pozzo, ha annunciato il nuovo allenatore attraverso una nota ufficiale, si tratta di mister Paulo Pezzolano.”Il Watford FC è lieto di annunciare Paulo Pezzolano come nuovo capo allenatore. L’uruguaiano, 42 anni, si è costruito la reputazione di specialista della promozione, avendo raggiunto le massime divisioni in Spagna, Brasile e Uruguay, e vanta una lunga esperienza nel lavorare con i giovani giocatori e nel creare una chiara identità di gioco”. La squadra di Pozzo si è classificata quattordicesima nell’ultima Championship, ben distante dai posti di classifica valevoli per una promozione in Premier League.

FOTO: Instagram Watford