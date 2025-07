Ufficiale: Petrovic è un nuovo calciatore del Bournemouth. Arriva dal Chelsea

16/07/2025 | 15:16:07

Petrovic si unisce al Bournemouth. Il comunicato. L’AFC Bournemouth è lieto di confermare l’ingaggio del portiere Djordje Petrovic dal Chelsea. Il serbo si unisce ai Cherries con un contratto quinquennale e si aggregherà immediatamente alla squadra in vista della tournée precampionato negli Stati Uniti. Petrovic, che vanta 23 presenze in Premier League, ha vissuto una stagione di grande rilievo in prestito allo Strasburgo, in Ligue 1, durante la stagione 2024/25. Il 25enne ha avuto un ruolo fondamentale nel settimo posto finale del club francese, che ha garantito l’accesso alla UEFA Conference League. Per le sue prestazioni è stato eletto Giocatore della Stagione dello Strasburgo e nominato tra i candidati al premio di Miglior Portiere della Ligue 1.

Foto: instagram Bournemouth