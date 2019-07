Ufficiale: Petrovic è il nuovo allenatore del CSKA Sofia. Vinse la Coppa dei Campioni nel 1991

Ljupko Petrovic è il nuovo allenatore del CSKA Sofia. Il tecnico serbo classe 1947 è stato infatti annunciato alla guida del club bulgaro e prende il posto di Dobromir Mitov dopo il pessimo avvio in campionato: solo un punto in due partite e la sconfitta interna per 3-1 contro il Cherno More. Dal 2018, Petrovic era collaboratore proprio di Mitov, confermato nel club insieme al resto dello staff nonostante la nomina del serbo, Nel corso della sua lunga carriera, il 72enne ha allenato anche in Spagna, Grecia e Serbia: con la Stella Rossa vinse la Coppa dei Campioni 1990/1991.

Foto Sito Ufficiale CSKA Sofia