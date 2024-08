Dopo aver risolto il prestito al Taranto per i problemi societari del club pugliese Edoardo Pierozzi inizia una nuova avventura, ancora in Serie C, a Pescara. Ecco il comunicato ufficiale sul trasferimento pubblicato pochi minuti fa dalla Fiorentina: “ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edoardo Pierozzi al Pescara Calcio“.

Foto: pescara sito uff