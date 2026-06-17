Ufficiale: Pescara, dopo 18 anni lascia il vice presidente Bankowski

17/06/2026 | 17:46:59

“Pescara Calcio e il suo presidente Daniele Sebastiani ringraziano con stima e gratitudine Gabriele Bankowski per aver vissuto insieme e con passione le vicissitudini biancazzurre per quasi 18 anni. Socio fondatore del Delfino – che insieme ad altri imprenditori nel 2009 ha costruito la rinascita del club Biancazzurro, il già vice presidente ha deciso, per motivi personali, di lasciare i ruoli dirigenziali che lo hanno visto protagonista in queste stagioni. Il presidente Sebastiani – che da sempre considera Bankowski un fratello maggiore e con il quale ha condiviso tanti momenti indimenticabili e altri meno felici -, vuole ringraziarlo personalmente per quello che ha fatto fino a oggi con la certezza che, come ribadito dallo stesso Bankowski, non farà mancare il suo prezioso apporto anche da semplice tifoso e amico dei colori biancazzurri. Grazie Gabriele e ad maiora”.

Foto: logo Pescara