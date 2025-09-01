Ufficiale: Pescara, dalla Cremonese arriva Tsadjout

01/09/2025 | 21:59:24

Il Pescara ha annunciato l’arrivo du Tsadjout dalla Cremonese: “La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla U.S. Cremonese le prestazioni sportive dell’attaccante Frank Tsadjout. Classe 1999, cresciuto nel settore giovanile del Milan, Tsadjout ha maturato importanti esperienze in Serie A e Serie B indossando, tra le altre, le maglie di Cremonese, Ascoli e Vicenza, oltre a una parentesi all’estero con il Charleroi in Belgio. Attaccante fisico e generoso, con buone qualità tecniche e senso del gol, Frank si inserisce da subito nel progetto tecnico biancazzurro mettendo a disposizione del mister e della squadra. A lui va il più caloroso benvenuto a Pescara”.

Foto: Instagram Cremonese