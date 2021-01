La Delfino Pescara 1936 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sassuolo Calcio per il prestito fino a giugno del calciatore classe ‘99 Jens Odgaard. L’attaccante danese, giunto in Italia nell’U19 dell’Inter, è poi stato trasferito agli emiliani nel 2018 per poi essere prestato agli olandesi dell’Heerenveen, società con la quale ha realizzato 7 reti in 27 presenze. Dopo essere rientrato dal prestito al Lugano in cui ha militato in questa prima parte di stagione, ha firmato con i BiancAzzurri.