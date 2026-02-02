Ufficiale: Pescara, arriva Altare dal Venezia

02/02/2026 | 20:02:04

Il Venezia FC comunica il rientro dal prestito alla Sampdoria del difensore Giorgio Altare e la sua contestuale cessione al Pescara a titolo temporaneo. Giunto in laguna nella stagione 2023/24, Altare ha totalizzato 47 presenze con 4 gol e 3 assist fra Serie B e Serie A con la maglia del Venezia, prima di trasferirsi in prestito alla Sampdoria, dove ha collezionato 14 presenze. Buona fortuna, Giorgio. La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’F.C. Venezia le prestazioni sportive del calciatore Giorgio Altare. Difensore centrale, classe 1998, Altare arriva a Pescara dopo le esperienze maturate tra i professionisti La società augura a Giorgio un proficuo percorso in maglia biancazzurra. Benvenuto a Pescara, Giorgio!

Foto: logo Pescara