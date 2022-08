Ufficiale: Perugia, risolto anticipatamente il prestito di Ghion. Tornerà al Sassuolo

Andrea Ghion torna al Sassuolo. Il centrocampista classe 2000 si era trasferito al Perugia la scorsa stagione in prestito biennale, ma il club umbro ha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale l’addio anticipato: “A.C. Perugia Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con U.S. Sassuolo per la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Andrea Ghion. Ad Andrea l’augurio per le migliori fortune professionali“.

Foto: Twitter Sassuolo