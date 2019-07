Ufficiale: Perugia, rinnovato il prestito di Carraro dall’Atalanta

Marco Carraro torna ad indossare la maglia del Perugia. Il centrocampista classe 1998, arrivato in prestito dall’Atalanta a gennaio, resterà per un’ulteriore stagione, sempre in prestito, con il Grifo. Ad annunciarlo è stato lo stesso Perugia sul sito ufficiale: “A. C. Perugia Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Atalanta Bergamasca Calcio per l’acquisizione a titolo temporaneo, fino al termine della stagione, del calciatore Marco Carraro, nato a Dolo (VE) il 9 gennaio del 1998. Cresciuto nelle giovanili di Padova e Inter è poi passato ad indossare la maglia del Pescara durante la stagione 2017/2018. Con i pescaresi gioca un totale di 22 partite di campionato più due di Coppa Italia. A partire dal luglio 2018 Carraro va a arricchire la rosa del Foggia collezionando 15 presenze. Approdato a Perugia lo scorso 24 gennaio Marco Carraro fa il suo esordio con la maglia biancorossa nella vittoriosa trasferta di Venezia del 27 febbraio vinta 2-3. Poco più di un mese dopo, il 30 marzo, arriva il suo primo gol sotto la Curva Nord. In totale colleziona 12 presenze con il Grifo sul petto”.

Foto Twitter Perugia