Ufficiale: Perugia, Riccardo Gaucci e Walter Novellino entrano in dirigenza

22/10/2025 | 18:35:43

“AC Perugia Calcio comunica l’ingresso di Riccardo Gaucci nel ruolo di consulente del presidente per la parte sportiva e di Walter Alfredo Novellino come consulente del presidente per le relazioni istituzionali. Due figure di grande esperienza e conoscenza del mondo del calcio che andranno a rafforzare la struttura dirigenziale del club, nell’ottica di un percorso di crescita e consolidamento dell’intero progetto biancorosso. Per Riccardo Gaucci si tratta di un ritorno carico di significato, legato alla storia della famiglia Gaucci e al profondo legame con la città di Perugia e i suoi colori. Il suo contributo sarà rivolto al supporto della presidenza nella definizione delle strategie sportive e organizzative del club.

Walter Alfredo Novellino, allenatore di lunga esperienza e figura di grande prestigio nel panorama calcistico nazionale, metterà a disposizione della società la propria competenza e la propria rete di relazioni per curare i rapporti istituzionali del club con le realtà sportive, federali e territoriali. “Accolgo con entusiasmo questa nuova sfida – ha dichiarato Riccardo Gaucci –. Tornare a Perugia rappresenta per me un’emozione profonda e una responsabilità importante. Metterò tutta la mia esperienza al servizio del club e del suo futuro.” “Sono felice di poter collaborare con una società che rappresenta una storia importante del calcio italiano e un pezzo importante della mia vita – ha commentato Walter Novellino –. Il mio obiettivo sarà contribuire, attraverso il dialogo e le relazioni, a valorizzare ulteriormente l’immagine del Perugia“.

Foto: sito Avellino