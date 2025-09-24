Ufficiale: Perugia, ingaggiato il 2002 Alessandro Tozzuolo

24/09/2025 | 13:46:01

Il Perugia ha ufficializzato l’ingaggio del difensore centrale classe 2002 Alessandro Tozzuolo. Il giocatore torna dunque nel club dove è cresciuto calcisticamente e dove ha esordito, dopo aver maturato esperienze al Montevarchi e al Gubbio. Questo il comunicato del club:

“AC Perugia Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Tozzuolo.

Il difensore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026.

Perugino, classe 2002, è cresciuto nel settore giovanile biancorosso fino ad esordire in prima squadra nella gara di Coppa Italia contro il Brescia (2020). A seguire le esperienze con Montevarchi e Gubbio.

Bentornato al Perugia, Alessandro!“

Foto: Sito Ufficiale Perugia