Ufficiale: Perugia, in attacco arriva Manconi. Contratto fino al 2021 con opzione

Importante rinforzo in attacco per il Perugia. Il club umbro ha comunicato l’arrivo di Jacopo Manconi, specialista classe ’94 che ha firmato un contratto fino al 2021 con opzione per i successivi due anni. Questa la nota ufficiale: “A. C. Perugia Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jacopo Manconi. L’attaccante classe ’94 ha sottoscritto un contratto che lo lega ai colori biancorossi fino al 2021 con opzione per i successivi due anni”.

Foto: Twitter ufficiale Perugia