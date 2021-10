Ufficiale: Perugia, c’è il rinnovo di Angella fino al 2025

È ufficiale: capitan Gabriele Angella rinnova con il Perugia fino al 30 giungo 2025. Lo ha annunciato il club umbro tramite la seguente nota:

“AC Perugia Calcio comunica il prolungamento di contratto per Gabriele Angella fino al 30 giugno 2025. Il capitano biancorosso, classe 1989, arrivato nell’estate del 2019, è alla sua terza stagione in biancorosso dove ha totalizzato fin qui 57 presenze con 1 rete. In carriera 337 presenze e 26 gol indossando anche le maglie di Watford, Charleroi, Queens Park Rangers, Empoli, Udinese e Reggina”.

