Ufficiale: Perucchini nuovo portiere del Foggia

22/09/2025 | 19:22:11

Colpo tra i pali per il Foggia, che ha annunciato l’arrivo di Perucchini: “Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Filippo Perucchini. Il portiere vestirà la maglia rossonera fino al 30 giugno 2026. Filippo Perucchini, nato a Bergamo il 06/10/1991 vanta una notevole esperienza con circa 300 presenze tra i professionisti suddivise tra serie B e serie C. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Milan, ha vestito le maglie di Chieti, Como, Empoli, Lecce, Varese, Bologna, Benevento, Ascoli, Pistoiese, Teramo, Legnano. Il calciatore, dopo aver firmato il contratto, ha raggiunto i compagni e si è subito messo a disposizione di mister Rossi. Benvenuto Filippo!”

FOTO: Sito Foggia