Ufficiale: Persyn passa dall’Inter al Club Brugge

Con una nota sul proprio sito ufficiale il Club Brugge ha annunciato l’arrivo in prestito (con opzione di acquisto) di Tibo Persyn dall’Inter. Il terzino belga ha già raggiunto la terra natia per unirsi ai suoi nuovi compagni. Si tratta di un ritorno per lui, visto che ha già vestito la casacca della squadra di Bruges fino al 2018.

Welkom, Tibo! 💙🖤 Persyn wordt voor één seizoen geleend met aankoopoptie van @Inter. MEER | https://t.co/vxoxNd7ijU pic.twitter.com/6lly6tc9Hm — Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 29, 2021

Foto: Twitter Club Brugge