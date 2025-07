Ufficiale: Perrin lascia l’Amburgo e passa allo Sporting Gijon

07/07/2025 | 15:02:07

L’Amburgo saluta Perrin, arriva l’annuncio del club tedesco: “Ciao, Lucas Perrin. Il difensore centrale di 26 anni si unisce allo Sporting Gijón in Liga 2 con effetto immediato. Grazie per la tua dedizione e in bocca al lupo per il futuro!”

FOTO: Instagram Perrin