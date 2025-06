Ufficiale: Perisic rinnova con il PSV fino al 2027. L’ex Inter: “Sono ancora estremamente affamato”

27/06/2025 | 22:22:09

Il PSV Eindhoven ha annunciato tramite i propri canali il rinnovo di Ivan Perisic con il club per altri due anni, fino al 30 giugno 2027.

Questa la nota del club campione di Olanda: “Ivan Perišić ha prolungato il suo contratto al PSV fino all’estate del 2027. Sia il club che il giocatore ne sono molto contenti.

Queste le parole del giocatore croato: “Questa è una giornata meravigliosa; per me e la mia famiglia. Ci siamo divertiti molto qui la scorsa stagione. Ovviamente è stato un anno duro, con molti gol e assist messi a segno a livello personale. Vincere il titolo nazionale alla fine è stato il momento top assoluto per tutti noi. Anche i nostri fan sono stati fantastici, voglio ringraziarli per questo Ho vissuto una vacanza meravigliosa, ma a partire da domani ricomincerò a lavorare sodo con il mio allenatore per prepararmi per il prossimo anno. La scorsa stagione è stata bella, ma sono estremamente affamato e voglio iniziare la nuova stagione il prima possibile. Posso dire che trovo anche molto importante aiutare i giocatori più giovani. So da solo quanto sia difficile il processo di crescita da quando ho lasciato il mio paese natale all’età di 17 anni. Penso che sia molto bello trasmettere alle generazioni future quali passi devono essere fatti per raggiungere il successo a lungo termine. Abbiamo molti giocatori di talento”.

Foto: X PSV