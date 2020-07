Ufficiale, Perinetti è il nuovo direttore sportivo del Brescia

Attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale della società, il Brescia ha comunicato che Giorgio Perinetti è il nuovo direttore sportivo delle rondinelle: “La società Brescia Calcio annuncia la nomina Giorgio Perinetti a nuovo direttore sportivo della Prima Squadra. Giorgio Perinetti, nato a Roma il 17 gennaio 1951, approda al Brescia Calcio dopo una lunga esperienza in numerosi club di Serie A e B. Il direttor Perinetti sarà presentato ufficialmente ai media (in numero ristretto, nel rispetto delle norme sanitarie in vigore) nella mattinata di domani”.