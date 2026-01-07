Il Modena annuncia il ritiro di Peregreffi, che resterà però nello staff: “Vent’anni dopo il suo esordio tra i professionisti, termina la carriera da calciatore di Antonio Pergreffi.

Una scelta maturata in comune accordo con la società, al termine di cinque stagioni e mezzo da capitano e punto di riferimento in gialloblù, per avviare fin da subito il suo percorso post-carriera all’interno del Modena FC.

Arrivato sotto la Ghirlandina nel 2020, Pergreffi ha legato in modo profondo e indissolubile il proprio nome e la propria storia ai colori gialloblù, facendo di Modena una vera e propria casa. In quattro stagioni ha collezionato 137 presenze ufficiali con la nostra maglia, impreziosite da 8 gol e 3 assist, risultando protagonista di pagine indimenticabili come la promozione in Serie B e la vittoria della Supercoppa di Serie C.

Il suo cammino in gialloblù non si interrompe qui: Pergreffi continuerà a far parte della famiglia del Modena FC, assumendo da subito un ruolo all’interno del Settore Giovanile, dove potrà trasmettere alle nuove generazioni esperienza, competenze e i valori maturati nel corso della sua carriera.

Carlo Rivetti (Presidente Modena FC): “Oggi salutiamo il calciatore Antonio Pergreffi, ma soprattutto celebriamo l’uomo e il capitano che ha rappresentato in modo esemplare i valori del Modena FC. Antonio è stato un punto di riferimento dentro e fuori dal campo, un professionista serio, sempre al servizio della squadra, capace di incarnare lo spirito gialloblù con orgoglio, sacrificio e senso di appartenenza.

A nome mio personale e di tutta la società desidero ringraziarlo per quanto ha dato in questi anni: leadership, affidabilità e un attaccamento alla maglia che resteranno nella storia recente del club. Il legame che si è creato con la città, con i tifosi e con il Modena FC va ben oltre il percorso da calciatore.

Proprio per questo siamo felici e orgogliosi che il suo cammino in gialloblù non si interrompa qui. L’ingresso di Antonio nell’organico del nostro settore giovanile rappresenta per noi un valore aggiunto enorme: siamo convinti che la sua esperienza, la sua mentalità e il suo esempio saranno fondamentali per la crescita dei nostri giovani, non solo come calciatori ma anche come uomini.

Accogliamo questa nuova fase con grande soddisfazione, certi che Antonio continuerà a trasmettere ai ragazzi ciò che ha sempre dimostrato in campo: rispetto, dedizione e amore per questi colori. Antonio, il Modena FC resta casa tua, oggi e in futuro”.

Antonio Pergreffi: “Caro Modena e cari tifosi, si conclude oggi la mia carriera calcistica dopo tanti anni di battaglie, gli ultimi 6 dei quali, splendidi, in gialloblù. Ho sempre rispettato e cercato di onorare al massimo questa fascia e questa gloriosa maglia, dentro e fuori dal campo. Lascio, da calciatore, con la convinzione di avere dato sempre tutto me stesso nel rettangolo verde, con i miei pregi e i miei difetti.

Inizia per me oggi un nuovo e stimolante percorso, l’obiettivo è quello di aiutare a crescere ulteriormente questa società a cui sarò sempre grato.

Con la speranza di avervi lasciato qualcosa in questi anni, oggi vi saluto da giocatore e soprattutto da uomo, una persona che grazie a voi è cresciuta tanto in questi indimenticabili anni. Un grande abbraccio. Il vostro capitano”.

Il capitano sarà celebrato e festeggiato davanti al popolo canarino in occasione della prossima partita casalinga del Modena, quella contro il Palermo, in programma sabato 24 gennaio alle ore 17,15 allo Stadio Braglia.

