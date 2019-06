Ufficiale: Pergolettese, rinnova l’attaccante Franchi

La Pergolettese ha ufficializzato il rinnovo dell’attaccante Stefano Franchi. Il capocannoniere dello scorso anno ha prolungato il suo contratto per un’ulteriore stagione. “L’U.S. PERGOLETTESE e’ felice di annunciare di aver trovato l’accordo per avvalersi anche per la prossima stagione sportiva in serie C, delle prestazioni sportive del forte attaccante e fantasista STEFANO FRANCHI (’85). Capocannoniere con 12 reti in 32 gare disputate nella vittoriosa passata stagione, (che ha portato il suo score personale a 134 reti realizzate in carriera), non nasconde la gioia di poter continuare ancora la sua carriera nelle fila gialloblu”.

Foto Sito Ufficiale Pergolettese