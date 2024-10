Ufficiale: Pergolettese, esonerato Mussa. Curioni è il nuovo allenatore

La Pergolettese comunica che, dopo una attenta analisi della situazione, ha deciso di sollevare l’allenatore Giovanni Mussa dall’incarico di responsabile della prima squadra. La Società lo ringrazia per l’impegno e il lavoro svolto in questi mesi e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera. La conduzione della prima squadra è stata affidata al sig. Giacomo Curioni allenatore in seconda.

Foto: logo Pergolettese