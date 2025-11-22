Ufficiale: Pergolettese, esonerato Curioni

22/11/2025 | 12:28:35

L’U.S. Pergolettese ha annunciato l’esonero dell’allenatore della prima squadra Giacomo Curioni.

Questo il comunicato del club:

“L’U.S. PERGOLETTESE comunica di aver sollevato l’allenatore Giacomo Curioni dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra prendendo questa decisione con l’intento di portare una scossa a tutto l’ambiente. La società lo ringrazia per la professionalità e per la dedizione encomiabile dimostrata in questi anni insieme e gli augura le migliori soddisfazioni nel prosieguo della sua carriera sportiva”.

Foto: Facebook Pergolettese