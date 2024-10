Ufficiale: Pereiro è un nuovo calciatore del Genoa

Gaston Pereiro è un nuovo calciatore del Genoa. Di seguito la nota: “Gastòn Pereiro è un nuovo giocatore del Genoa. L’attaccante uruguaiano, nato a Montevideo l’11/06/1995, in carriera ha vestito le maglie di Club Nacional, PSV Eindhoven, Cagliari e Ternana. In Eredivisie ha collezionato 118 presenze, 44 reti e 17 assist. In Serie A 54 presenze, 7 reti e 3 assist. In ambito europeo vanta 19 presenze in UEFA Champions League.

Benvenuto a Genova, Gastòn! “.

Foto: Instagram Genoa