Ufficiale: Pepè rinnova con il Villarreal

16/07/2025 | 14:00:32

Pepè rinnova con il Villarreal fino al 2028, c’è il comunicato ufficiale del club spagnolo: “L’attaccante ivoriano prolunga il suo contratto con il Villarreal CF per altri due anni. Il Villarreal CF ha raggiunto un accordo per rinnovare il contratto di Nicolas Pepe, che indosserà la maglia del Sottomarino Giallo fino a giugno 2028. L’ala ivoriana, a cui resta un anno di contratto, ha prolungato il suo impegno con il Sottomarino Giallo per altre due stagioni”.

FOTO: Sito Villareal