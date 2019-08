Ufficiale: Pepe è un nuovo giocatore dell’Arsenal

Attraverso un comunicato sui propri canali ufficiali, l’Arsenal ha ufficializzato l’acquisto di Pepe dal Lille.Il ventiquattrenne indosserà la maglia numero 19. L’esterno offensivo ivoriano, accostato anche al Napoli, si è messo in mostra nella scorsa Ligue 1, dove ha messo a segno ben 22 gol in 38 partite.I gunners, tramite i propri canali ufficiali, hanno comunicato l’esito positivo dell’operazione: il club londinese ha messo sul piatto ben 80 milioni per poter convincere la società francese.

Foto: Twitter Arsenal