Nicolas Pepé è un nuovo calciatore del Villarreal. Dopo la stagione vissuta nella Super Lig turca al Trabzonspor, per il quale aveva firmato la scorsa estate un contratto annuale arrivando a parametro zero, il francese è stato annunciato come nuovo acquisto del Sottomarino giallo. Nella passata stagione in Turchia 23 presenze e 6 reti per lui fra campionato e coppa turca.

Foto: Instagram Villarreal