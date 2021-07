Ufficiale: Pep Clotet è il nuovo allenatore della Spal

Vi avevamo detto che l’affare fosse in chiusura e che la Spal avesse scelto Clotet come allenatore. Adesso è ufficiale, l’allenatore spagnolo ha firmato con la Spal. Ecco il comunicato: “S.P.A.L. srl comunica che Josep Clotet Ruiz è il nuovo responsabile della prima squadra SPAL. Il neo tecnico biancazzurro ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2022. Lo staff tecnico sarà composto dall’allenatore in seconda Francisco Javier Bernal Garcia, dai collaboratori tecnici José Alberto Escobar Fornier e Fabrizio Franceschetti e dal preparatore dei portieri Cristiano Scalabrelli, mentre la parte atletica sarà curata dal preparatore Emanuele Tononi e da Carlo Voltolini. Josep Clotet Ruiz sarà presentato ufficialmente alla stampa martedì 6 luglio”.

Foto: Sito Birmingham