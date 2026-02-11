Ufficiale: Pellegrino rinnova con il Parma fino al 2030

11/02/2026 | 17:27:43

Il Parma ha annunciato tramite un comunicato il rinnovo fino al 2030 del calciatore Mateo Pellegrino.

Questo il comunicato del club:

“Parma Calcio comunica che l’attaccante Mateo Pellegrino ha prolungato il proprio contratto fino al 30 giugno 2030.

Arrivato a Parma nel gennaio 2025, Pellegrino ha saputo integrarsi rapidamente all’interno della squadra, totalizzando finora 12 reti in 39 presenze in tutte le competizioni. Il prolungamento dell’accordo conferma la volontà del Club e dell’attaccante argentino di proseguire insieme con l’obiettivo di consolidare e far crescere il progetto sportivo dei prossimi anni. Da quando è a Parma, Mateo ha dimostrato una crescita costante, diventando una risorsa fondamentale per il reparto offensivo gialloblu”.

Foto: Instagram Parma