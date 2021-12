Ufficiale: Pekerman nuovo Ct del Venezuela

Il Venezuela ha scelto come nuovo Ct José Néstor Pekerman, manager argentino classe ’59 che lavorerà anche come coordinatore delle nazionali giovanili. Sarà la terza avventura di Pekerman come ct, dopo quelle con l’Argentina e con la Colombia.

#FVF presentó a José Néstor Pékerman como nuevo seleccionador nacional de Venezuela 📄 Lee la nota completa aquí: https://t.co/Ym31m3fQEo#PékermanEsVinotinto pic.twitter.com/3oJZ5viE2k — La Vinotinto (@SeleVinotinto) November 30, 2021