Ufficiale: Pedro Porro al Tottenham. Il video social

Pedro Porro è un nuovo calciatore del Tottenham, il terzino destro spagnolo arriva in prestito con obbligo di riscatto dai portoghesi dello Sporting Lisbona. Di seguito il video social pubblicato dagli Spurs per annunciare l’acquisto del ventitreenne.

AI really is taking over 👀

Transfer announcements will never be the same again… pic.twitter.com/jJzXI34iRz

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 31, 2023